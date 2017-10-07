Украина за три года привлекла в развитие альтернативной энергетики более 700 млн евро - Госэнергоэффективности

Украина за последние три года привлекла более 700 млн евро в новые мощности по производству альтернативной энергетики. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по вопросам энергоэффективности и энергосбережения.

«За последние три года в Украине существенно усовершенствовано законодательное поле для игроков рынка возобновляемых источников энергии. Бизнес активизировался, а интерес инвесторов к Украине растет. В результате за 3 года привлечено более 700 млн евро в новые мощности по производству «чистой» энергии», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук обсудил новые возможности внедрения проектов «чистой» энергетики в Украине с представителями китайской инвестиционной компании Сhina Nuclear Energy Technology Corporation Limited, её дочерней компании CNI Energy Engineering Co. Ltd., а также компании BGR Group.

Китайские инвесторы выразили заинтересованность в украинском рынке для внедрения своих проектов. Украинское ведомство намерено предоставить им для детального изучения актуальную информацию о действующих в Украине законодательных стимулах и потенциальных проектов «чистой» энергетики. Также стороны планируют проработать вопрос подписания меморандума о сотрудничестве по содействию развитию возобновляемой энергетики в Украине с привлечением новейших технологий и инвестиций.

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Как сообщал УНИАН, в марте 2017 Верховная Рада приняла закон, которым установлен тариф на тепловую энергию, производимую из альтернативных источников, на уровне 90% тарифа на тепловую энергию, полученную при сжигании природного газа, что создает дополнительные стимулы для замещения газа альтернативными видами топлива.