На Житомирщине за полгода установили 35 солнечных мини-электростанций
Как отмечается в сообщении, речь идет про областную программу поддержки альтернативной энергетики, которая, среди прочего, поощряет жителей области устанавливать солнечные панели.
На Житомирщине за последние полгода действия специальной областной программы уже установили 35 солнечных мини-электростанций.
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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации. Как отмечается в сообщении, речь идет о областную программу поддержки альтернативной энергетики, которая, среди прочего, поощряет жителей области устанавливать солнечные панели.
Так, жители области уже получили возмещение из областного бюджета за 9 из 35 установленных на территории Житомирской области солнечных электростанций, сообщает департамент градостроительства, архитектуры, строительства и ЖКХ облгосадминистрации.
«Программа пользуется спросом и это хорошо, ведь люди начинают использовать альтернативные виды энергетики. Люди становятся энергонезависимыми и еще и экономят собственные средства и имеют возможность продавать избыточную энергию по «зеленому тарифу», – констатирует Гундич.
Как сообщал УНИАН, жители Житомирщины могут получить возмещение в размере до 50 тыс. гривен из областного бюджета – 15% от стоимости систем солнечного теплоснабжения и 20% от стоимости солнечных батарей и кровельных панелей, а также оборудования и материалов для использования альтернативных источников энергии.
Для того, чтобы получить возмещение необходимо выбрать нужное оборудование у поставщика, взять на него счет-фактуру и посетить любого государственного банка и взять кредит на установку систем солнечного теплоснабжения. После этого нужно купить оборудование и установить его и подтвердить факт установления в облэнерго. Далее банк передает все сведения о заемщике областной комиссии, которая принимает решение и сообщает банк.
С перечнем оборудования и материалов, на которые предоставляется компенсация, можно ознакомиться на сайте Житомирской ОГА. За справками можно обращаться по телефонам: (0412) 47-47-12.