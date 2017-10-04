На Житомирщине за полгода установили 35 солнечных мини-электростанций

На Житомирщине за последние полгода действия специальной областной программы уже установили 35 солнечных мини-электростанций.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации. Как отмечается в сообщении, речь идет о областную программу поддержки альтернативной энергетики, которая, среди прочего, поощряет жителей области устанавливать солнечные панели.

Так, жители области уже получили возмещение из областного бюджета за 9 из 35 установленных на территории Житомирской области солнечных электростанций, сообщает департамент градостроительства, архитектуры, строительства и ЖКХ облгосадминистрации.

«Программа пользуется спросом и это хорошо, ведь люди начинают использовать альтернативные виды энергетики. Люди становятся энергонезависимыми и еще и экономят собственные средства и имеют возможность продавать избыточную энергию по «зеленому тарифу», – констатирует Гундич.

Как сообщал УНИАН, жители Житомирщины могут получить возмещение в размере до 50 тыс. гривен из областного бюджета – 15% от стоимости систем солнечного теплоснабжения и 20% от стоимости солнечных батарей и кровельных панелей, а также оборудования и материалов для использования альтернативных источников энергии.

Для того, чтобы получить возмещение необходимо выбрать нужное оборудование у поставщика, взять на него счет-фактуру и посетить любого государственного банка и взять кредит на установку систем солнечного теплоснабжения. После этого нужно купить оборудование и установить его и подтвердить факт установления в облэнерго. Далее банк передает все сведения о заемщике областной комиссии, которая принимает решение и сообщает банк.

С перечнем оборудования и материалов, на которые предоставляется компенсация, можно ознакомиться на сайте Житомирской ОГА. За справками можно обращаться по телефонам: (0412) 47-47-12.