В Одесской области построят еще одну солнечную электростанцию
13:25, 28 сентября 2017Альтернативная энергетика
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Солнечную электростанцию построят на участке площадью около 25 гектаров.
После сооружения будет создано до 10 рабочих мест \ УНИАН
Участники общественных слушаний в Окнинской районной госадминистрации (РГА) поддержали строительство солнечной электростанции в поселке Окны.
Читайте такжеНа Житомирщине выделили землю под строительство солнечной электростанции за 10 миллионов евроКак сообщили в РГА, солнечную электростанцию построят на участке площадью примерно 25 гектаров, расположенном возле автостанции, выше уже сооруженного комплекса по переработке органических отходов и силоса в биогаз. Мощность будущей станции - 12 МВт
Работы начнутся весной и продлятся 5-6 месяцев. На период строительства задействуют от 200 до 400 работников, после сооружения будет создано до 10 рабочих мест.
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