В Одесской области построят еще одну солнечную электростанцию

Участники общественных слушаний в Окнинской районной госадминистрации (РГА) поддержали строительство солнечной электростанции в поселке Окны.

Читайте такжеНа Житомирщине выделили землю под строительство солнечной электростанции за 10 миллионов евроКак сообщили в РГА, солнечную электростанцию построят на участке площадью примерно 25 гектаров, расположенном возле автостанции, выше уже сооруженного комплекса по переработке органических отходов и силоса в биогаз. Мощность будущей станции - 12 МВт

Работы начнутся весной и продлятся 5-6 месяцев. На период строительства задействуют от 200 до 400 работников, после сооружения будет создано до 10 рабочих мест.