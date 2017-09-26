Крупнейшая в Киевской области солнечная электростанция имеет более 22 тысяч модулей (фото)

Станция насчитывает 22,2 тысячи солнечных модулей, установленных на поле на территории площадью 13 гектаров. По расчетам, электростанция будет вырабатывать 6,8 млн кВт/ч «чистой» электроэнергии в год.

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Как сообщал УНИАН, введение в эксплуатацию новых мощностей возобновляемой энергетики в первом полугодии 2017 года увеличилось в 4,5 раза.