Крупнейшая в Киевской области солнечная электростанция имеет более 22 тысяч модулей (фото)
22:49, 26 сентября 2017Альтернативная энергетика
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Крупнейшая в Киевской области солнечная электростанция расположена возле пгт. Большая Дымерка.
Солнечная электростанция в Большой Дымерке / Фото УНИАН
Станция насчитывает 22,2 тысячи солнечных модулей, установленных на поле на территории площадью 13 гектаров. По расчетам, электростанция будет вырабатывать 6,8 млн кВт/ч «чистой» электроэнергии в год.
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Как сообщал УНИАН, введение в эксплуатацию новых мощностей возобновляемой энергетики в первом полугодии 2017 года увеличилось в 4,5 раза.
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