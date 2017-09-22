Экологический комитет Рады отправил на доработку законопроекты по стимулированию использования отходов как альтернативных источников энергии
Решения об отправке на доработку законопроектов были проголосованы на заседании экологического комитета 19 сентября.
Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы отправил на доработку два депутатских законопроекта, направленных на стимулирование использования в Украине бытовых отходов как альтернативного источника энергии, которые ранее были раскритикованы общественными и экспертными организациями.
Решения об отправке на доработку законопроектов №6715 «О внесении изменений в некоторые законы Украины об отнесении бытовых отходов к альтернативным источникам энергии» и №4835-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины о стимулировании использования бытовых отходов как альтернативного источника энергии» были проголосованы на заседании экологического комитета 19 сентября.
«Мне эти законы не нравятся, потому что они стимулируют сжигание неотсортированных отходов. В свою очередь нам нужно переходить к раздельному сбору отходов, сортировке. На следующей неделе состоится круглый стол на тему твердых бытовых отходов, на котором я надеюсь услышать консолидированную позицию Минэкологии, поскольку они уже больше года нарабатывают стратегию обращения с отходами, и должны предложить лучшую модель», - прокомментировал УНИАН данные решения народный депутат, член комитета по экологии Остап Еднак.
Ранее представители общественных и экологических организаций, бизнес-ассоциаций, в том числе Украинская упаковочно-экологическая коалиция (УКРПЭК), неоднократно выступали с критикой стимулирования сжигания бытовых отходов в Украине. Эксперты отмечали, что принятие данных законопроектов нанесет существенный ущерб экологии страны.
Так, например, по данным экспертов, эти документы не устанавливают технические требования к установкам, которые сжигают отходы, и не стимулируют к использованию самых современных технологий. Кроме того, не предусмотрено внедрение системы контроля и мониторинга за эксплуатацией установок и за выбросами в атмосферу. Также законопроектами не определяются типы отходов, которые могут быть сожжены. Как следствие, сжигаться будут все отходы, в том числе небезопасные, считают эксперты.
Кроме этого, по их словам, данные законопроекты не соответствуют требованиям Европейского Союза и нарушают международные обязательства Украины в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.