Экологический комитет Рады отправил на доработку законопроекты по стимулированию использования отходов как альтернативных источников энергии

Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы отправил на доработку два депутатских законопроекта, направленных на стимулирование использования в Украине бытовых отходов как альтернативного источника энергии, которые ранее были раскритикованы общественными и экспертными организациями.

Решения об отправке на доработку законопроектов №6715 «О внесении изменений в некоторые законы Украины об отнесении бытовых отходов к альтернативным источникам энергии» и №4835-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины о стимулировании использования бытовых отходов как альтернативного источника энергии» были проголосованы на заседании экологического комитета 19 сентября.

«Мне эти законы не нравятся, потому что они стимулируют сжигание неотсортированных отходов. В свою очередь нам нужно переходить к раздельному сбору отходов, сортировке. На следующей неделе состоится круглый стол на тему твердых бытовых отходов, на котором я надеюсь услышать консолидированную позицию Минэкологии, поскольку они уже больше года нарабатывают стратегию обращения с отходами, и должны предложить лучшую модель», - прокомментировал УНИАН данные решения народный депутат, член комитета по экологии Остап Еднак.

Ранее представители общественных и экологических организаций, бизнес-ассоциаций, в том числе Украинская упаковочно-экологическая коалиция (УКРПЭК), неоднократно выступали с критикой стимулирования сжигания бытовых отходов в Украине. Эксперты отмечали, что принятие данных законопроектов нанесет существенный ущерб экологии страны.

Так, например, по данным экспертов, эти документы не устанавливают технические требования к установкам, которые сжигают отходы, и не стимулируют к использованию самых современных технологий. Кроме того, не предусмотрено внедрение системы контроля и мониторинга за эксплуатацией установок и за выбросами в атмосферу. Также законопроектами не определяются типы отходов, которые могут быть сожжены. Как следствие, сжигаться будут все отходы, в том числе небезопасные, считают эксперты.

Кроме этого, по их словам, данные законопроекты не соответствуют требованиям Европейского Союза и нарушают международные обязательства Украины в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.