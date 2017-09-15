К 2035 году Украина будет иметь четверть энергии из возобновляемых источников

Правительство одобрило “Энергетическую стратегию Украины до 2035 года", которая предусматривает ускорение развития возобновляемой энергетики для достижения энергетической независимости страны. Об этом заявил глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук, передает itc.ua.

"Новая цель Украины - достичь 25% энергии из возобновляемых источников в общем первичном потреблении энергии до 2035 года. Быстрые темпы развития возобновляемой энергетики в мире, постепенное уменьшение стоимости проектов в этой сфере дают основания полагать, что мы сможем достичь поставленной цели", - заявил Савчук.

По его мнению, принятые за последние три года законы будут стимулировать внедрение "зеленых" проектов в Украине.

Среди ключевых реформ - совершенствование и привязка к курсу евро "зеленых" тарифов на "чистую" электроэнергию, внедрение стимулирующего тарифа на тепло "не из газа".

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Также законодательством предусмотрена возможность заключать долгосрочные договоры купли-продажи электроэнергии по "зеленому" тарифу до 2030 года.

"В ближайшей перспективе ожидаем принятия еще одного важного, разработанного совместно с Госэнергоэффективности законопроекта №6081, который облегчит производителям "зеленой" электроэнергии доступ к сетям. Проектом закона планируется ограничить срок действия технических условий на присоединение к сетям на срок до 3 лет", - пояснил Савчук.

Как он отмечает, это позволит решить проблему "бессрочного бронирования мощностей", ускорить строительство объектов и избежать спекуляций с выданными техническими условиями.

Ранее правительство Украины планировало, что к 2020 году уровень возобновляемой энергетики возрастет до 11%.