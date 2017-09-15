Китай построит самую большую ГЭС в Нигерии

Правительство Нигерии договорилось с Китаем о строительстве в стране самой большой гидроэлектростанции на 5,8 миллиарда долларов, сообщает Росбалт.

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"Данная ГЭС, чья мощность оценивается в 3050 МВт, будет построена консорциумом китайских государственных строительных фирм", - говорится в сообщении.

"В мегапроекте будут четыре плотины высотой от 50 до 150 м, а для завершения потребуется шесть лет", - уточнил министр энергетики, труда и жилищного строительства Нигерии Бабатунде Фашола.

Согласно договоренностям, китайский Export-Import Bank профинансирует 85% проекта, а правительство Нигерии - остальные 15%.