Китай построит самую большую ГЭС в Нигерии
10:04, 15 сентября 2017Альтернативная энергетика
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Строительство ГЭС, чья мощность оценивается в 3050 МВт, обойдется в 5,8 миллиарда долларов.
Иллюстрация REUTERS
Правительство Нигерии договорилось с Китаем о строительстве в стране самой большой гидроэлектростанции на 5,8 миллиарда долларов, сообщает Росбалт.
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"Данная ГЭС, чья мощность оценивается в 3050 МВт, будет построена консорциумом китайских государственных строительных фирм", - говорится в сообщении.
"В мегапроекте будут четыре плотины высотой от 50 до 150 м, а для завершения потребуется шесть лет", - уточнил министр энергетики, труда и жилищного строительства Нигерии Бабатунде Фашола.
Согласно договоренностям, китайский Export-Import Bank профинансирует 85% проекта, а правительство Нигерии - остальные 15%.
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