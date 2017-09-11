Швейцарский производитель солнечных панелей хочет наладить производство в Украине

Швейцарская компания Designergy, занимающаяся производством и установкой крыш с интегрированными солнечными панелями, планирует начать производство в Украине.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства по вопросам энергоэффективности и энергосбережения по итогам встречи главы ведомства с представителями компании.

Согласно сообщению, компания Designergy намерена реализовать пилотный проект по реконструкции крыши комбината «Днепр» в Черкасской области, предусматривающий установку солнечных панелей по технологии TCR system.

«Уникальность (технологии TCR system – УНИАН) заключается в обеспечении высокой теплоизоляции здания, водонепроницаемости крыши и возможности производить электроэнергию из энергии солнца, а также осуществлять ее отпуск в сеть по «зеленому» тарифу», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что если данный проект будет успешным, то в дальнейшем он может быть реализован и в других регионах Украины.

«Также компания изучает возможность выхода на рынок использования солнечных панелей частными домохозяйствами. Кроме этого, инвесторы заинтересованы наладить производство уникальных TCR systems непосредственно в Украине», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, количество домохозяйств Украины, установивших солнечные панели на крышах своих домов, в январе-июне 2017 года увеличилось в 4,4 раза по сравнению с аналогичным показателем 2016 года и на конец июня составило 1 635 домохозяйств.

В октябре 2014 года Украина приняла Национальный план действий, согласно которому предполагается увеличение доли альтернативной энергетики в общем энергобалансе страны с нынешних около 6% до 11% (с учетом крупных ГЭС) до 2020 года.

Справка УНИАН. Designergy - швейцарская компания, работающая в строительном бизнесе с 2011 года.