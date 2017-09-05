На Ривненской свалке при помощи специальной станции начали добывать газ

На Ривненской свалке сегодня, 5 сентября, при помощи специальной станции начали добывать газ метан и вырабатывать с его помощью электроэнергию.

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Как передает корреспондент УНИАН, церемония открытия станции состоялась в Ривненском мусороперерабатывающем полигоне. Станция смонтирована на средства инвестора, с которым ривненские городские власти заключили соглашение и выделили участок на свалке для проведения бурения и добычи газа метана, который за годы эксплуатации свалки накопился в ней. Соглашение будет действовать в течение 15 лет. Планируется ежегодно добывать до 4 миллионов кубометров газа. Город, согласно условиям договора, получит от инвестора систему видеонаблюдения за свалкой, инвестор обустроит скважину для воды и будет платить арендную плату за использование территории. Произведенной же электроэнергией инвесторы будут распоряжаться самостоятельно. Как отмечалось во время презентации, авторы идеи намерены продавать электроэнергию государственным поставщикам по льготному для производителей тарифу.