В Дубае автодороги будут раздавать интернет и генерировать электричество
В Дубае собираются оснастить автодороги новыми мачтами освещения, которые обеспечат эмират Wi-Fi-сетью, а также проложить дороги с фотоэлементами.
В Дубае планируют установить вдоль дорог новые мачты освещения с низким потреблением энергии, с помощью которых будет также развернута обширная Wi-Fi сеть, сообщило агентство по электро- и водоснабжению Дубая (DEWA), передают Русские Эмираты.
Читайте такжеКомпания из ОАЭ запускает производство первой в мире кровати с климат-контролемСовместное с Германией предприятие DEWA подписало меморандум о взаимопонимании с французской компанией Ragni для проектирования и внедрения уже в 2018 году «умных» осветительных столбов.
«Интеллектуальные мачты освещения, которые будут запущены в первом квартале 2018 года, объединят несколько инновационных функций в поддержку инфраструктуры «умного» города», - сказал Саид Аль Тайер, управляющий и исполнительный директор DEWA.
Эти объекты будут использоваться, в том числе, и для обеспечения автономного движения транспортных средств.
Также стало известно о возможной установке дорожного покрытия с внедренными фотоэлементами для производства солнечной энергии. В рамках этой инициативы представители DEWA провели встречу с компанией Colas Group, специализирующейся на строительстве автомобильных и железных дорог.
Аль Тайер рассказал, что Агентство ознакомилось с технологией Wattway, используемой для производства солнечной энергии панелями, установленными на дорогах. Он добавил, что у технологии есть потенциал в контексте зарядки электромобилей. Предлагаемый вариант не предусматривает модернизацию существующей инфраструктуры. Панели могут быть установлены непосредственно на покрытие без дополнительных инженерных работ.
По заявлениям Colas, километровый участок дороги, проложенной с помощью этой технологии, может обеспечить освещение в городе населением 5 тыс человек. 20 кв. м панелей Wattway предоставляют электроэнергию, необходимую для питания одного дома.
Новые проекты соответствуют другим инициативам в рамках планов эмирата обеспечить солнечными панелями крышу каждого здания к 2030 году и перевести 25% энергетики на экологически чистые источники.
«Эти инновационные инициативы поддерживают усилия Дубая по увеличению использования чистой энергии, защите окружающей среды и поддержанию наших природных ресурсов», - сказалАль Тайер.