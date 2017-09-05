В Дубае автодороги будут раздавать интернет и генерировать электричество

В Дубае планируют установить вдоль дорог новые мачты освещения с низким потреблением энергии, с помощью которых будет также развернута обширная Wi-Fi сеть, сообщило агентство по электро- и водоснабжению Дубая (DEWA), передают Русские Эмираты.

Читайте такжеКомпания из ОАЭ запускает производство первой в мире кровати с климат-контролемСовместное с Германией предприятие DEWA подписало меморандум о взаимопонимании с французской компанией Ragni для проектирования и внедрения уже в 2018 году «умных» осветительных столбов.

«Интеллектуальные мачты освещения, которые будут запущены в первом квартале 2018 года, объединят несколько инновационных функций в поддержку инфраструктуры «умного» города», - сказал Саид Аль Тайер, управляющий и исполнительный директор DEWA.

Эти объекты будут использоваться, в том числе, и для обеспечения автономного движения транспортных средств.

Также стало известно о возможной установке дорожного покрытия с внедренными фотоэлементами для производства солнечной энергии. В рамках этой инициативы представители DEWA провели встречу с компанией Colas Group, специализирующейся на строительстве автомобильных и железных дорог.

Аль Тайер рассказал, что Агентство ознакомилось с технологией Wattway, используемой для производства солнечной энергии панелями, установленными на дорогах. Он добавил, что у технологии есть потенциал в контексте зарядки электромобилей. Предлагаемый вариант не предусматривает модернизацию существующей инфраструктуры. Панели могут быть установлены непосредственно на покрытие без дополнительных инженерных работ.

По заявлениям Colas, километровый участок дороги, проложенной с помощью этой технологии, может обеспечить освещение в городе населением 5 тыс человек. 20 кв. м панелей Wattway предоставляют электроэнергию, необходимую для питания одного дома.

Новые проекты соответствуют другим инициативам в рамках планов эмирата обеспечить солнечными панелями крышу каждого здания к 2030 году и перевести 25% энергетики на экологически чистые источники.

«Эти инновационные инициативы поддерживают усилия Дубая по увеличению использования чистой энергии, защите окружающей среды и поддержанию наших природных ресурсов», - сказалАль Тайер.