Энергетическая революция: Исландия хочет получать энергию из вулкана (видео)

Исследователи пробурили скважину глубиной 4600 метров на участке, где несколько веков назад вывергалась огненная гора. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Они хотят получить доступ к воде, на глубине. Температура жидкости достигает 420 градусов по Цельсию - и ее можно использовать для генерирования электричества.

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Лишь 5 таких скважин смогут обезпечить энергией столицу страны. На протяжении 2-ух лет ученые будут испытывать вулканическую скважину.

Исландия - это первая страна мира, которая полностью обеспечивает себя энергией из возобновляемых источников.