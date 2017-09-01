Энергетическая революция: Исландия хочет получать энергию из вулкана (видео)
19:24, 01 сентября 2017Альтернативная энергетика
85
Исландия - это первая страна мира, которая полностью обеспечивает себя энергией из возобновляемых источников.
Энергетическая революция: Исландия хочет получать энергию из сердца вулкана
Исследователи пробурили скважину глубиной 4600 метров на участке, где несколько веков назад вывергалась огненная гора. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Они хотят получить доступ к воде, на глубине. Температура жидкости достигает 420 градусов по Цельсию - и ее можно использовать для генерирования электричества.
Читайте такжеВ Португалии открыли первую гибридную электростанцию, преобразующую энергию воды и Солнца
Лишь 5 таких скважин смогут обезпечить энергией столицу страны. На протяжении 2-ух лет ученые будут испытывать вулканическую скважину.
Исландия - это первая страна мира, которая полностью обеспечивает себя энергией из возобновляемых источников.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter