На Житомирщине выделили землю под строительство солнечной электростанции за 10 миллионов евро

Житомирский городской совет выделил 18 га земли под строительство солнечной электростанции. Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение сегодня проголосовало большинство депутатов городского совета.

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Сообщается, что электростанцию планируют построить за счет кредитных средств и гранта от правительства Словении. Для этого сегодня на сессии было решено выделить 18 га земли и изменить ее целевое назначение.

«Электростанция, которую планируют построить на этом земельном участке, будет иметь мощность 10 мегаватт и окупит себя за 5 лет», - отметили во время сессии.

«Этот земельный участок расположен близ села Глубочица Житомирского района и принадлежит КП «Зеленстрой», которое передаст эту землю в собственность недавно созданному коммунальному предприятию Житомирского городского совета «Центр инвестиций», которое будет реализовывать этот проект. Строительство осуществят за гранты от правительства Словении - 3 млн евро и еще 7 млн евро составят кредитные средства», - пояснил журналистам Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.