В этом году на Житомирщине появится 30 солнечных электростанций - ОГА

Уже в этом году на Житомирщине при поддержке властей области появятся 30 солнечных электростанций. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, об этом сказал сегодня, 15 августа, председатель облгосадминистрации Игорь Гундич, который инициировал программу поддержки установки солнечных электростанций.

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«Пока есть 6 пакетов документов на компенсацию, другие – занимаются установкой станций. Если честно, не ожидал такого спроса. Люди поверили в программу энергоэффективности и смело переходят на альтернативу. При этом они получают до 50 тысяч гривен компенсации из областного бюджета (20% от кредита) за солнечную электростанцию», – отметил он.

Также Гундич добавил, что на программы, которые пользуются спросом среди населения, будут направляться дополнительные ресурсы.

Подробнее о том, что нужно, чтобы получить компенсацию из областного бюджета на установку солнечной электростанции, можно узнать на сайте Житомирской облгосадминистрации.