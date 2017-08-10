Дороги будущего: во Франции солнечные батареи заменяют асфальт (видео)

Французская компания представила свое видение дороги будущего. Вместо асфальта разработчики предлагают использовать солнечные батареи.

Таким способом во Франции уже покрыли первый километр дороги. Фотоэлектрические панели имеют высокопрочное защитное покрытие. Оно способно выдержать 18-тонный грузовик. Даже самые загруженные трассы освещены солнцем в течение 70-90% дня. Поэтому такая дорога может сама себя освещать.

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Также, по словам разработчиков, со временем солнечные магистрали смогут бесконтактно заряжать электромобили. Серийный выпуск панелей для дорог запланирован в 2018 году. Стоимость квадратного метра дороги составляет 2000-2500 евро. Первые заказчики – канадский город Калгари и американский штат Джорджия.