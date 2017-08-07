Франция поможет Украине разместить солнечные электростанции в зоне ЧАЭС

Правительство Франции предоставит финансовую и техническую помощь Украине для реализации проекта по размещению солнечных электростанций мощностью 1200 МВт в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом на своей странице в соцсети Facebook по итогам переговоров с временным поверенным Франции в Украине Кристофом Ле Риголёром сообщил профильный вице-премьер-министр Владимир Кистион.

«Есть принципиальное согласие правительства Франции выделить финансирование, чтобы помочь Украине в разработке технико-экономического обоснования для проекта строительства солнечных электростанций в зоне отчуждения. Общее видение проекта будет разработано с помощью французских специалистов до конца этого года», - написал он.

Также Кистион сообщил, что госкомпания-оператор объединенной энергосистемы «Укрэнерго» до октября 2017 года изучит технологические и экономические аспекты и разработает схему электросетей в зоне отчуждения для обеспечения подключения мощностей солнечной энергетики в объеме до 1200 МВт.

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«Мы объединим результаты исследований (электростанций и энергосетей – УНИАН), изложенные в обоих документах с тем, чтобы эффективно реализовать важнейший для страны проект, который позволит втрое увеличить общий объем солнечной генерации в Украине», - добавил Кистион.

Как сообщал УНИАН, в конце августа прошлого года Госагентство по управлению зоной отчуждения сообщило о намерении передать в аренду 3,38 га земли на 49 лет под строительство солнечной электростанции. Стоимость объекта аренды без учета НДС составляет 6,2 млн грн. После этого агентство опубликовало презентацию разработки проекта строительства солнечных электростанций в Чернобыльской зоне Chornobyl Solar в 10-километровой зоне АЭС на площади 2,5 тыс. га.

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Согласно презентационным материалам, строить солнечные электростанции планируется в 10-километровой зоне в направлении на юг от Чернобыльской АЭС. Подготавливаемые для строительства участки расположены вблизи дорог и линий электропередач. Солнечное излучение на территории составляет 1300 кВт-ч на 1 кв. м. Отмечается, что к существующей инфраструктуре можно подключить 200 МВт генерирующих мощностей. При вложении средств в расширение инфраструктуры мощности подключения можно увеличить до 1200 МВт.

26 апреля министр экологии Остап Семерак заявил, что украинская компания уже начала строительство небольшой солнечной электростанции в зоне отчуждения.

В конце июля в Фонде госимущества сообщили о намерениях сдать в аренду на 40 лет часть сооружений площадью 2,5 млн кв. м на территории ЧАЭС для строительства солнечной электростанции мощностью 100 МВт.