НКРЭКУ утвердила ставку "зеленого" тарифа для первой солнечной электростанции ДТЭК

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила ставку «зеленого» тарифа для электроэнергии, которую будет производить первая солнечная электростанция крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК – Трифановская СЭС (Херсонская обл.).

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании комиссии.

Согласно принятому решению, ставка тарифа будет составлять 4,39 грн за 1 кВт-ч произведенной электроэнергии.

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Также Нацкомиссия установила такой же тариф для компании «Димерская СЭС-1», которая построила солнечную электростанцию в Киевской области.

По данным НКРЭКУ, установленная мощность Трифановской СЭС составляет 10 МВт.

Справка УНИАН. «Зелёный» тариф - экономический механизм, предназначенный для привлечения инвестиций в технологию использования возобновляемых источников энергии. Его величина в Украине корректируется в зависимости от вида генерации и срока ввода мощностей в эксплуатацию.