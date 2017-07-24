На Киевщине запустили частную солнечную электростанцию

Частная компания UDPR запустила в работу солнечную электростанцию мощностью 6 МВт, которая расположена возле поселка Большая Димерка в Киевской области. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает пресс-служба Государственного агентства по вопросам энергоэффективности и энергосбережения.

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«В Украине заработала новая солнечная электростанция. На Киевщине, вблизи поселка Большая Димерка, введена в эксплуатацию солнечная электростанция мощностью 6 МВт», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, Димерская солнечная электростанция была построена компанией UDPR в июле этого года.

«Она состоит из 22,2 тыс. солнечных модулей и занимает территорию площадью 13 гектар. Электростанция будет производить 6,8 млн кВт-ч «чистой» электроэнергии в год», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 1 октября 2014 года Кабинет министров утвердил Национальный план действий по возобновляемой энергетике до 2020 года, который предусматривает увеличение доли возобновляемых источников в общем балансе генерации электроэнергии с 6-8% (показатель на сегодня) до 11%.

По данным Минэнергоугля, за 6 месяцев 2017 года доля альтернативных источников генерации в общем балансе производства электроэнергии составила 8,5% (с учетом крупных ГЭС и ГАЭС).