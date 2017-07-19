В Португалии открыли первую гибридную электростанцию, преобразующую энергию воды и Солнца

Первая гибридная электростанция открылась в Португалии. Днем энергию вырабатывают плавучие фотоэлементы, а ночью и в часы пик подключаются гидротурбины, сообщает Хайтек.

Дамба Альту Рабаган оснащена 840 плавучими солнечными панелями, которые увеличивают общую производительность станции 68 МВт*ч на 220 кВт пиковой мощности. В первый год станция должна выработать 332 мВт*ч энергии, достаточно для того, чтобы обеспечить электричеством 100 домов.

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Это относительно скромная конструкция, но с большим потенциалом. Крупная энергокомпания, стоящая за этим проектом, Energias de Portugal, владеет также станциями в Бразилии, 70% электроэнергии которой приходится на ГЭС. Если смесь из энергии воды и солнца в Алту Рабаган окажется успешной, он станет образцом для Бразилии, потребности которой в электричестве должны, по прогнозам, утроиться к 2050 году.

Панели изготовлены из пригодного для переработки экологически чистого материала компанией Ciel & Terre International (C&T). Они предохраняют водохранилище от испарения влаги и распространения водорослей, а также уменьшают волнение и защищают берега от эрозии.

По расчетам C&T, если всего 10% из 50 самых крупных ГЭС мира будут оборудованы солнечными панелями, они смогут вырабатывать дополнительные 400 ГВт.

Правительство Португалии создало благоприятные экономические условия для развития возобновляемой энергии. Кроме того, благоприятен и климат страны — в среднем число световых часов в год равняется 2500, а большое число ГЭС открывает путь к повсеместному внедрению плавучих солнечных панелей, пишет Futurism.

Та же компания C&T собирается построить крупнейшую в мире плавучую электростанцию в Китае. Мощность 194 000 панелей, размещенных на поверхности затопленного угольного карьера, составит 70 МВт.