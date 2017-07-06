Компания из ОАЭ запускает производство первой в мире кровати с климат-контролем

Производитель подчеркивает, что такая кровать будет потреблять только 20% энергии по сравнению с кроватями подобного типа, передают "Русские Эмираты". Данная кровать разработана в соответствии с международными стандартами и будет играть ключевую роль в снижении стоимости электроэнергии.

Читайте такжеВ Дубае построят первый в мире отель на солнечной энергии«Обычная система кондиционирования воздуха составляет 25-70% годовых расходов семьи на электроэнергию. Сегодня 90% потребителей используют энергию электростанций», – сообщает автор идеи Сохан Рой.

Он отметил, что настало время адаптировать солнечную энергию, чтобы спасти природу от глобального потепления. Чувствуя огромный спрос на возобновляемые источники энергии, после нескольких лет исследований и разработок AIMRI разработали концепцию солнечной батареи переменного тока.

«Наша кровать с климат-контролем, работающая от солнечных батарей имеет 25 лет гарантии на поликристаллические солнечные панели и 2 года гарантии на встроенный инвертор. Мы используем экологически чистую, экономичную, простую в использовании систему солнечных батарей, которую можно применять для питания маломощных электроприборов. Каркас кровати легко собирается и разбирается. Главное преимущество заключается в том, что его можно прикрепить к старой кровати», – пояснил Рой.

При установленных солнечных батареях, каркас кровати люкс будет стоить около $776, при этом обычный каркас будет стоить около $388. «Мы также предлагаем солнечную систему мощностью 2 кВт, которое можно питать не только кровать с климат-контролем, но также и другие маломощные электроприборы в доме, стоимость такой системы составит порядка $3100», –сообщил куратор проекта Арджун Бабу. Кровать, работающая от солнечных батарей оснащена хладагентом R-134A, имеет гибкие входные и выпускные каналы. Также устройство оснащено роликами и позволяет экономить до 80% электроэнергии. Кровать эффективно работает в любых климатических условиях, не требует дорого технического обслуживания и также может работать от простой розетки.