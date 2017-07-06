В Японии изобрели плавающие солнечные электростанции, способные выдержать тайфуны (видео)

В Японии соорудили первую в мире плавающую солнечную электростанцию. Такая платформа генерирует больше электроэнергии из-за охлаждающего эффекта воды, чем наземные или крышные солнечные батареи. Они уменьшают испарение воды в водохранилище и рост водорослей.

Плавучие солнечные системы на 100% пригодны для повторного использования, поскольку полиэтилен, из которого они состоят, не подвержен коррозии и действия ультрафиолетовых лучей.

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Такие накопители энергии способны выдержать тайфуны и штормовые условия. Изобретатели считают, что плавучие платформы будут пользоваться спросом у островных государств, которые испытывают острый дефицит площади. Уже в этом году водную систему солнечных батарей построят в Тайване.