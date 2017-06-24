Украина и Беларусь планируют разрабатывать энергетические кластеры

Украина и Беларусь рамках Дорожной карты сотрудничества в сфере повышения энергоэффективности и использования местных топливно-энергетических ресурсов на 2017-2020 года будут совместно реализовывать проекты по альтернативной энергетике.

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

"В первую очередь, речь идет о совместной разработке мощных пилотных проектов энергетических кластеров на территории регионов, где пересекаются границы Украины и Беларуси. Со своей стороны украинские специалисты готовы содействовать в поиске заинтересованных инвесторов, готовых вкладываться в эти зеленые проекты", - говорится в сообщении.

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По словам главы Госэнергоэффективности Сергея Савчука, северные регионы Украины пригодны для выращивания энергетических культур, является ценным сырьем для биомассы. Ее успешно используют для производства тепла.

"Тем более, что в Украине недавно на законодательном уровне было закреплено стимулирующий тариф для производителей тепла "не из газа". Поэтому у нас есть все шансы успешно реализовать мощные энергетические кластеры", - сказал Савчук.

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В планах сторон - заключение соглашений о сотрудничестве между регионами Украины и Беларуси, двусторонние визиты на успешно действующие объекты из возобновляемых источников энергии, повышение квалификации украинских и белорусских специалистов, проведение совместных бизнес-форумов.