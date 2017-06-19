Южная Корея намерена полностью отказаться от ядерной энергетики

Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что страна откажется от планов по строительству новых атомных электростанций и не продлит срок службы существующих, стремясь отказаться от ядерной энергетики. Об этом пишет Reuters.

Читайте такжеВо Франции по требованию экологов закроют старейшую АЭС"Мы завершим ядерный план производства электроэнергии и проложим путь к безъядерной эре. Мы отменим существующие планы по строительству новых атомных электростанций и не продлим сроки службы существующих", - сказал президент на мероприятии, посвященном закрытию ядерного реактора Kori No.1 в Пусане, примерно в 300 км к юго-востоку от Сеула.

Самый старый ядерный реактор Южной Кореи Kori No.1 был окончательно закрыт в полночь в воскресенье спустя 40 лет работы.

В Южной Корее всего 25 ядерных реакторов, вырабатывающих около трети всей электроэнергии страны. Президент также заявил, что правительство будет стремиться как можно скорее закрыть второй по величине реактор - Wolsong №1.