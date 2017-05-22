В Британии создали самую дешевую лампу на солнечных батареях (фото)

Британская компания объявила о создании лампы на солнечных батареях, которую называет самой доступной в мире. Как пишет Русская служба ВВС, лампа помещается на ладони и может проработать до восьми часов при полном заряде батареи.

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Устройство разработали Inventid совместно с китайским производителем Yingli. Лампа продается в странах Африки за 5 долларов. Ее также можно использовать как налобный фонарь - для этого в комплекте есть специальная резинка. Также ее можно прикрепить к велосипеду.

Светильник уже был протестирован в ходе испытаний, в которых приняли участие 9000 семей из трех стран Африки - Малави, Уганды и Зимбабве.

По его словам, создатели лампы также учли пожелания и ожидания местных жителей. "Мы говорим о тех регионах, где люди живут на 350 долларов в год", - говорит один из основателей компании Inventid Генри Джеймс.

В настоящее время для 600 млн жителей Африки, которые живут без электричества, единственным источником искусственного освещения остаются керосиновые лампы. Однако, как отмечает издание, не все жители могут позволить себе покупку керосина, у многих семей на топливо уходит до четверти всего дохода. Кроме того, при использовании керосиновых ламп есть риск возникновения пожаров.