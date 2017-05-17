На Львовщине заработают ветряные и солнечные электростанции

В течение 2017 года в Львовской Области собираются построить три ветроэлектростанции общей мощностью 46,9 МВт, три солнечные электростанции общей мощностью 75 МВт и две малые гидроэлектростанции мощностью 510 кВт.

Об этом сообщил директор департамента топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Львовской облгосадминистрации Михаил Мельник, как пишет LvivNews.

В частности, в планах запуск ВЭС «Старый Самбор-2» мощностью 20,7 МВт и первая очередь ВЭС «Сокальский ветропарк» мощность 20,7 МВт на территории Островской сельсовет мощностью 20,7 МВт. Это - проекты группы компаний «Эко Оптима». Еще одну ветроэлектростанции мощность 5,5 МВт, в селе Поздимир в Радеховском районе строит ООО «Ферозит винд энерджи».

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Одна из запланированных солнечных станций уже работает в тестовом режиме. Это объект компании «Этол Украина» мощностью 1,44 МВт, расположенный в Бориславе.

Малая ГЭС мощности 360 квт Строят ООО «Райт-Сити» в Бориславе. Ее особенность в том, что она будет работать на воде. Первую очередь небольших ГЭС мощностью 150 кВт в 2017 году год планирует построить и в селе Ульвивок в Сокальском районе.

Всего в 2017 году в Львовской области ожидается производство электроэнергии всеми объектами ВИЭ на уровне 35,3 млн кВт⋅ч, что на 83% больше, чем в 2015 году.