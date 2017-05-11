"Рай для диких животных и энергетики": СМИ собрали малоизвестные факты о Чернобыльской зоне (фото)

Через 30 лет после Чернобыльской катастрофы территорию зоны отчуждения разделили на 2 части: 10 км вокруг ЧАЭС получили статус района специального промиспользования, а остальные земли в пределах 30 км - заповедника.

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Издание "Новое время" собрало 10 малоизвестных фактов о Чернобыльской зоне, которая уже стала раем для диких животных и вскоре станет площадкой для альтернативной солнечной энергетики.

1. В 30-километровой зоне отчуждения восстановилась оригинальная экосистема Полесья, какой она была в середине XVIII века.

Здесь обитает 409 видов животных и птиц, из которых 54 занесены в Красную книгу. Биологи также насчитали в зоне 1,2 тысячи видов растений, в том числе 19 краснокнижных. Среди редких животных, живущих неподалеку от ЧАЭС - черный аист, селящийся исключительно в безлюдных местах, орлан-белохвост – хищник с размахом крыльев под два метра и исчезнувшая из этих мест 50 лет назад рысь.

Решающим фактором восстановления местной популяции животных и растений стало отсутствие человека.

2. Биосферный заповедник, открытый в зоне отчуждения с 31 марта 2017 года - самый большой в Украине. Его площадь составляет 230 тысяч гектаров. До этого самым большим заповедником был заповедник в Ровенской области (42 тысячи га).

По площади и степени безлюдности заповедник в Чернобыльской зоне занимает также первое место в Европе.

Одной из его задач станет развитие науки и сотрудничество с международными структурами. По проекту работать здесь будут более 500 сотрудников, а бюджет всей структуры на 2018-й год составит 110 млн грн. Однако в 2017 году Минфин пока выделил на новый заповедник лишь 5,5 млн грн.

3. Несмотря на высокий уровень радиации, в пруде-охладителе Чернобыльской АЭС живет множество рыбы. В частности, здесь водятся огромные сомы.

Ловить эту рыбу и употреблять ее в пищу нельзя, так как в ней накапливаются радиоактивные вещества.

Кроме того, рядом со станцией живет бобер.

4. За прошлый год зону отчуждения посетили 19,5 тысячи туристов из 86 стран, многие из которых иностранцы.

Так, из 8 тысяч туристов, которых привезла в зону частная компания Чернобыль Тур за прошлый год, иностранцами были 80%. Стоимость однодневного тура для них - 2,1 тысячи гривен, для украинцев - 650 гривен.

5. Кроме того, несколько сотен человек каждый год пробираются в зону отчуждения нелегально, с группами "сталкеров".

В прошлом году полиция задержала 374 таких туристов-нелегалов, которые отправляются туда, чтобы увидеть своими глазами возвращение дикой природы.

6. В зоне отчуждения охотятся и ловят рыбу браконьеры. По словам сотрудницы Киевского зоопарка Марины Шквыри, которая изучает хищных животных вокруг ЧАЭС, ежегодно она находит несколько животных, погибших от пуль.

При этом браконьеры сильно рискуют - есть мясо животных и рыб из Чернобыльской зоны нельзя, поскольку оно накапливает радиоактивные вещества.

7. В 10-километровой зоне вокруг ЧАЭС уже начались работы по возведению солнечной электростанции, которая со временем должна будет вырабатывать 1% всей электроэнергии в Украине.

Пока инвестор расчищает площадку под строительство, а пилотный проект планируют запустить уже летом. В целом, под солнечные батареи здесь отвели 2,5 тысячи га.

8. В зону отчуждения в 1990-х годах завезли несколько лошадей Пржевальского - исчезающего подвида дикой лошади из Азии.

Сейчас во всем мире насчитывается около двух тысяч лошадей Пржевальского, которые происходят от нескольких животных, отловленных в начале XX века в Джунгарии. По оценкам ученых, в Чернобыльской зоне живет около сотни из них.

9. Город Чернобыль в 20 км от ЧАЭС попал в заповедную зону. В отличии от Припяти, которая находится слишком близко от атомной электростанции, в Чернобыле живут люди.

Это часть персонала зоны и станции, который работает здесь по вахтовому принципу.

10. В зоне отчуждения все еще проживает около 140 самоселов - местных жителей, которые после аварии и эвакуации нелегально вернулись в родные места и остались здесь жить.

Полную версию материала читайте в новом номере журнала Новое время - №17 от 12 мая 2017 года.