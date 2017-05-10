В Винницкую область с официальным визитом прибыл саудовский принц Абдулла

10 мая в помещении областной государственной администрации состоялась встреча председателя облгосадминистрации Валерия Коровия с Его Высочеством Принцем Абдуллой Бин Фахад Бин Ялави Аль Сауд, членом Королевской семьи Саудовской Аравии.

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На встрече также присутствовали первый заместитель председателя облгосадминистрации Андрей Гыжко, председатель Винницкого областного Совета Анатолий Олейник, директор Департамента международного сотрудничества и регионального развития облгосадминистрации Владимир Мережко, заместитель директора Агентства регионального развития Винницкой области Инна Загнитко, директор ООО «Полариснет» Сергей Векирчик и председатель правления консорциума «Энергострой» Виктор Выговский.

Напомним, группа компаний Его Высочества Принца Саудовской Аравии стала победителем областного конкурса на лучший инвестиционный проект в сфере альтернативных источников энергии

Распоряжениями председателя облгосадминистрации Валерия Коровия от 13 марта № 166,167 ООО «Полариснет» предоставил в аренду сроком на 25 лет земельные участки площадью 22,6833 га на территории Ставкивского сельского совета Песчанского района и земельные участки площадью 53,0265 га и 34,5245 га на территории Лужского сельского совета Чечельницкого района, за пределами населенных пунктов, для строительства солнечных электростанций.

Проектные инвестиции составляют не менее 30 млн. евро, что позволит генерировать 30 мВт экологически чистой электроэнергии и создать до 100 рабочих мест для технического обслуживающего персонала.

Кроме того, по условиям конкурса, инвестором будет создана сопутствующая инженерную инфраструктура, которая может быть передана на баланс соответствующих территориальных общин. Вместе с тем, особое внимание будет уделено социальной составляющей: для этого будет выделена определенная сумма инвестированных средств в утвержденные направления.

Приветствуя Его Высочество Принца, председатель облгосадминистрации Валерий Коровий коротко ознакомил его с экономическим потенциалом региона, акцентировав внимание на знаковых инвестиционных проектах, которые реализуются сегодня в области.

«Винницкая область на сегодня производит 20% всей солнечной электроэнергии страны. Наш регион имеет лучший аграрный потенциал в Украине: благоприятные погодные условия и инвестиции дали толчок к активному развитию аграрного бизнеса. 65% производства мы получаем от перерабатывающей промышленности. За последние 3-4 года наши предприятия активно выходят на рынки Средней и Юго-восточной Азии, стран Персидского залива и Саудовской Аравии», - сообщил Валерий Коровий.

В ответ Его Высочество Принц выразил заинтересованность в различных направлениях сотрудничества с Винницким регионом не только в области производства солнечной энергии, но и в углублении торговых связей.

В завершение встречи между Агентством регионального развития Винницкой области и ООО «Полариснет» был подписан договор о взаимодействии, сотрудничестве и сопровождение инвестиционной деятельности проекта строительства солнечных электростанций.

Согласно программе пребывания Его Высочества Принца, он будет иметь возможность ознакомиться с деятельностью таких компаний, как ПАО «Винницкий масложировой комбинат», ООО «Винницкая птицефабрика», ПАО «Винницкий молокозавод «Рошен», ООО «Агро-эталон», которые намерены экспортировать свою продукцию на рынки Саудовской Аравии.