Украинцы с начала года установили более 200 солнечных станций

В Украине наблюдается положительная динамика спроса на солнечные панели со стороны населения. В I квартале 2017 года еще 200 семей установили частные солнечные электростанции общей мощностью 3,4 МВт, как сообщается на сайте Государственного агентства энергоэффективности и энергосбережения Украины.

«По данным нашего мониторинга, с начала года количество солнечных панелей, которые установили частные домохозяйства, выросла на 18%, а их общая мощность – на 20%. Такой всевозрастающий спрос на «чистую» энергию обусловлен введенным еще в 2015 году Законом № 514-VIII и привязанным к курсу евро «зеленому» тарифу на покупку электроэнергии, производимой солнечными установками мощностью до 30 кВт. Благодаря этому тарифу семьи могут продавать излишек произведенной «чистой» энергии в сеть, а значит – зарабатывать на этом», – сообщил Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

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Глава Агентства также напомнил, что домохозяйства, установившие солнечные панели в 2017 году, могут реализовать избыток произведенной электроэнергии в сеть по цене 18,09 евроцента за 1 кВт*час.

«Мы в очередной раз убеждаемся в действенности разработанного совместно с Госэнергоэффективности Закона Украины №514-VIII от 04.06.2015 года. Он стал мощным стимулом для семей приобщаться к альтернативным источникам энергии. С начала действия этого Закона спрос на «солнечную» электроэнергию ежеквартально рос на 40-50%, а иногда и на 70%. На сегодня уже более 1300 семей фактически полностью обеспечивают свои потребности в электроэнергии благодаря энергии солнца, да еще и ежемесячно имеют немалый заработок», - прокомментировал Глава Агентства.