В Канаде появится первый в мире тротуар из солнечных батарей (видео)

В канадском городе Камлупс установят тротуар из солнечных батарей. Покрытие будет производить 15 000 кВтч в год, сообщает Хайтек.

Энергии, которую сможет вырабатывать тротуар площадью 111 кв. м хватит для обеспечения работы 40 компьютеров по 8 часов в день. В среднем именно столько электроэнергии потребляет 1,5 жилых дома в США за год.

Покрытие Solar Compass из 64 прочных солнечных плиток установят перед главным входом одного из корпусов университета Томпсон Риверс. Каждая плитка размером 1на 2 м содержит 50 солнечных модулей. Для преобразования постоянного тока в переменный плитки подключат к 32 микроинверторам. Покрытие выдержит вес человека и, при необходимости, даже вес пожарной машины. Установка прослужит 25-30 лет.

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Аналогичные проекты уже существуют и в США. В октябре 2016 г. года стартап Solar Roadways установил в городе Сэндпойнт опытные образцы дорожного покрытия, которое вырабатывает электричество, а зимой растапливает снег и лед.

"Солнечная дорога" также оборудована во французском городе Турувр-о-Перш. Покрытие выдерживает как легковой транспорт, так и большегрузы.