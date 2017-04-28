Внедряя энергосберегающие технологии, бизнес инвестирует в энергоэффективность всего государства – вице-премьер

Компания «Кока-Кола» в Украине демонстрирует пример социально ориентированной и энергоэффективной компании, сказал вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко в ходе посещения квадрогенерационного завода компании в Киевской области, который вырабатывает для нужд производства предприятия электрическую энергию, энергию холода, тепла и углекислый газ.

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«Именно этот пример и по энергоэффективности, и по социальной ответственности, и по строительству команды внутри предприятия является очень качественным, и его необходимо демонстрировать во всех регионах страны. За 25 лет компания «Кока-Кола» сделала несколько очень важных шагов… Мы видим на данном примере, что когда привлекается одна гривня, она генерирует 12 гривен (добавленной стоимости в экономике Украины – УНИАН), когда создается одно рабочее место, оно тянет за собой 17 рабочих мест… и для нас это очень важный пример, чтобы мы видели перспективу Украины как европейского государства», – сказал Зубко.

Он отметил, что квадрогенерация является лучшим примером эффективного использования энергии. «Я считаю это лучшим примером, каким образом можно сэкономить средства для предприятия и сделать экологический проект», – подчеркнул министр.

В свою очередь, генеральный директор «Кока-Кола Бевериджиз Украина» Константинос Спанудис сообщил, что компания и дальше будет внедрять современные технологии для эффективного производства электроэнергии и повышения экологической безопасности.

«Мы систематически продолжаем инвестировать в Украину на протяжение последних 25 лет и, как мы уже сообщали, даже в тяжелые времена мы продолжали инвестировать и в 2015 году инвестировали 15 млн долл.», – сказал Спанудис.

Справка УНИАН. «Кока-Кола» начала свою деятельность в Украине в 1992 году. В состав компании входят «Кока-Кола Бевериджиз Украина», которая осуществляет производство напитков и их дистрибуцию в Украине, а также «Кока-Кола Украина», которая отвечает за маркетинг брендов в Украине. В системе компаний «Кока-Кола» в Украине работает более 1600 сотрудников.

Квадрогенерационный завод был построен на территории предприятия «Кока-Кола Бевериджиз Украина» в Киевской области. Общий объем инвестиций составил около 18 млн евро. Данный завод производит электроэнергию, энергию холода, тепла и углекислый газ, чем обеспечивает потребности «Кока-Колы». Природный газ является основным источником топлива для его работы. Комбинированное использование генераторов электроэнергии, тепла и охлаждения гарантируют высокую экономическую, техническую и экологическую эффективность проекта.