Украинский инвестор начал строительство солнечной электростанции в Чернобыльской зоне

Украинский инвестор начал строительство небольшой солнечной электростанции в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов со ссылкой на профильного министра Остапа Семерака.

«Первый проект возобновляемой солнечной энергетики на территории Чернобыльской зоны уже начали реализовывать. Сегодня можем говорить о первых частных инвестициях в эту зону. Это небольшая солнечная станция, которая уже строится. Это украинский инвестор», - сказал министр.

По его словам, правительство продолжает работу над созданием условий для успешной реализации проекта большого парка солнечных электростанций на территории зоны отчуждения ЧАЭС.

«Благодаря ежедневной работе по преодолению последствий катастрофы в зоне отчуждения поддерживается высокий уровень экологической безопасности», - добавил Семерак.

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Как сообщал УНИАН, в конце августа прошлого года Госагентство по управлению зоной сообщило о намерении передать в аренду 3,38 га земли на 49 лет под строительство солнечной электростанции. Стоимость объекта аренды без учета НДС составляет 6,2 млн грн. После этого агентство опубликовало презентацию разработки проекта строительства солнечных электростанций в Чернобыльской зоне Chornobyl Solar в 10-километровой зоне АЭС на площади 2,5 тыс. га.

Согласно презентационным материалам, строить солнечные электростанции планируется в 10-километровой зоне в направлении на юг от Чернобыльской АЭС. Подготавливаемые для строительства участки расположены вблизи дорог и линий электропередач. Солнечное излучение на территории составляет 1300 кВт-ч на 1 кв. м. Отмечается, что к существующей инфраструктуре можно подключить 200 МВт генерирующих мощностей. При вложении средств в расширение инфраструктуры мощности подключения можно увеличить до 1200 МВт.

Ранее Семерак сообщал, что Минэкологии уже получило 44 заявки от потенциальных инвесторов на строительство солнечных электростанций в Чернобыльской зоне.