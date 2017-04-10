Во Франции по требованию экологов закроют старейшую АЭС

Правительство Франции обнародовало указ о закрытии старейшей атомной электростанции в стране.

Это будет сделано в соответствии с обещаниями предвыборной кампании Франсуа Олланда в 2012 году, сообщает новостное агентство Reuters.

Согласно указу, АЭС в Фессенхайме прекратит работу, когда в эксплуатацию войдет новый реактор, который сейчас строится на побережье Нормандии во Фламанвиле. Его запуск запланирован на 2019 год. Закрытие АЭС в Фессенхайме станет частью программы по сокращению зависимости Франции от атомной энергии.

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АЭС находилась в эксплуатации с 1977 года. На закрытии настаивали французские, немецкие и швейцарские экологи. Против закрытия выступают профсоюзы - оно приведет к потере примерно 2000 рабочих мест.