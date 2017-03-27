Украина и Молдова попросят ЕК оценить проекты строительства ГЭС на реке Днестр

Украина и Молдова в течение месяца совместно обратятся к Европейской комиссии для проведения оценки проектов строительства гидроэлектростанции на реке Днестр.

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Об этом сообщил премьер-министр Молдовы Павел Филип на брифинге в Киеве.

"Думаю, что в течение одного месяца будет выработано общее обращение к Еврокомиссии для того, чтобы они помогли нам разобраться и сделать глубокий анализ, какие будут последствия после постройки этой гидроэлектростанции на реке Днестр", - сказал Филип.

В свою очередь, глава правительства Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что в первую очередь строительство ГЭС нуждается в экологической оценке.

"Акцент - на экологию", - отметил премьер.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 16 марта утвердил для государственной компании "Укргидроэнерго" - оператора ГЭС и ГАЭС страны - проект строительства четвертого гидроагрегата Днестровской ГАЭС.

Справка УНИАН. Компания "Укргидроэнерго" эксплуатирует 9 гидроэлектростанций на Днестре и Днепре: Киевскую, Каневскую, Кременчугскую, Днепродзержинскую, Днепровскую, Каховскую ГЭС, Киевскую гидроаккумулирующую электростанцию, Днестровскую ГЭС и Днестровскую ГАЭС, общая установленная мощность которых составляет 5007,6 МВт (Днестровская ГАЭС находится на этапе строительства). Работа ГЭС и ГАЭС обеспечивает покрытие пиковых нагрузок, регулирование частоты и мощности в энергосистеме Украины.