В Германии шахту превратят в хранилище солнечной и ветровой энергии

С помощью нового энергохранилища будут питаться электроэнергией более 400 тысяч немецких домов. Город Ботроп (Северный Рейн-Вестфалия), где с 1974 года находилась глубокая 600-метровая шахта, и который считался центром добывающей промышленности, будет продолжать играть важную роль в обеспечении бесперебойного питания электроэнергией Германии.

Об этом пишет ecotown со ссылкой на Bloomberg New Energy Finance.

Решение Германии превратить угольную шахту в гидроаккумулирующую электростанцию может решить две сложные проблемы, возникшие в результате перехода страны на чистую энергию.

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На местном уровне, она обеспечит регионы новыми рабочими местами, ведь для многих поколений ископаемое топливо было основным средством к существованию.

Кроме того, энергохранилище будет помогать поддерживать энергетическую стабильность в регионе и обеспечивать электроэнергию даже в безветренную и пасмурную погоду.

"Примеру Проспер-Ханиель могут последовать и другие шахты, ведь государство нуждается в большем количестве энергохранилищ, поскольку стремится удвоить долю энергии из возобновляемых источников и достичь 30% к 2025 году", - сказала премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Ханнелоре Крафт.

Горнило промышленной революции в Германии - Северный Рейн-Вестфалия - производит треть электроэнергии страны, используя устаревшие угольные электростанции.

Поскольку крупнейшая экономика Европы продолжает так называемый Energiewende ("энергетический поворот", курс на постепенный отказ от ископаемого топлива), она требует систем для хранения чистой энергии.

Стабильно низкие цены на оптовом рынке электрической энергии ускоряют закрытие старых угольных электростанций Германии, принадлежащих коммунальным предприятиям.

Сейчас сделаны заявки на закрытие 27 старых угольных и газовых электростанций с суммарной мощностью 6,6 ГВт, питавшие 13 млн средних домов.