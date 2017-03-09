Три страны построят в Северном море искусственный остров с ветряными электростанциями (фото)

Его подпишут 23 марта в Брюсселе, передает ЕвроПравда со ссылкой на датскую компанию Energinet, участвующую в проекте.

Новый искусственный остров площадью 6 квадратных километров создадут на крупнейшей песчаной отмели в Северном море, которая называется Доггер-банка.

Читайте такжеВетровые электростанции Техаса отдают электричество бесплатно

Остров будет окружен ветряными фермами, будет иметь взлетно-посадочную полосу для воздушных судов и порт, и будет вырабатывать электричество для 80 миллионов европейцев.

Мощный хаб будет базой для передачи вырабатываемой энергии ветра в Нидерланды, Данию, Германию, Великобританию, Норвегию и Бельгию. Планируется, что энергию будут производить более десяти тысяч ветряных турбин.

"Расположение силового хаба (острова) должно отвечать ряду требований: оптимальные условия ветра, центральное расположение и относительно небольшая глубина. В качестве места для острова Доггер-банка соответствует всем условиям", - говорится в сообщении.

Ранее страны региона Северного моря - Бельгия, Дания, Франция, Германия, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия и Швеция договорились объединить усилия в производстве ветровой энергии.