"Укртрансгаз" запустил первую солнечную электростанцию

Как сообщает пресс-служба компании, солнечная электростанция имеет мощность 300 киловатт, на ее проектирование и строительство понадобилось 11 месяцев.

«Оператор ГТС продолжает внедрять энергосберегающие технологии в производственный процесс, в частности для покрытия потребностей офиса и промышленной площадки филиала «Укргазтехсвязь» была построена и запущена в эксплуатацию солнечная электростанция мощностью 300 киловатт», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что эта станция сможет генерировать почти 400 тыс. кВт электроэнергии в год. Она состоит из 1140 солнечных панелей, которые занимают площадь 1850 кв. м.

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«На проектирование и строительство солнечной электростанции потребовалось 11 месяцев...Мы рассчитываем продолжить такую практику на объектах основного производства», - добавили в пресс-службе.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину как из России, так и из стран ЕС. 100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».