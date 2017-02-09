Мощность ветряных станций в Европе впервые превзошла показатели угольной

Об этом сообщается в материалах WindEurope.

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Совокупная мощность ветряных электростанций в Европе в прошлом году достигла 153,7 гигаватта, уступив по этому показателю только ТЭС, работающим на природном газе. При этом энергия, полученная на ветряках, составила 10,4% от общего объема потребления электричества в европейских странах.

Инвестиции европейских стран в отрасль в 2016 году выросли на 4%, до 27,5 миллиарда евро, отмечается в материалах WindEurope. При этом наибольшее внимание развитию ветроэнергетики уделяется в Германии, Франции, Нидерландах, Финляндии, Ирландии и Литве.