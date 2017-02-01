В Дании испытали самую мощную ветряную турбину в мире

Как сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Treehugger, испытания турбины проводились 1 декабря 2016 года, когда в течение суток было произведено 216 тыс. кВт*час электроэнергии, что по расчетам специалистов достаточно для обеспечения 7200 домовладений.

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Турбина имеет в высоту 150 метров, каждая лопасть – почти 90 метров в длину. Турбина V164 рассчитана на 25 лет службы, при этом 80% ее конструкции могут быть заменены по истечении этого срока.

Она производит энергию при минимальной скорости ветра 15 км/ч, однако оптимальной является скорость 40–90 км/ч, что характерно для Северного моря, куда планируется поставить турбину.