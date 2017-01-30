На Тернопольщине четыре бюджетные учреждения оборудуют водонагревающими системами на солнечной энергии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, в частности в рамках пилотного проекта данными системами планируется оборудовать Петриковский областной коммунальный гериатрический пансионат, Теребовлянский областной коммунальный психоневрологический дом, Бильче-Золотецькую и Микулинецкий областные физиотерапевтические больницы реабилитации.

В настоящее время проводятся расчеты мощности солнечных коллекторов для подогрева горячей воды в данных учреждениях.

«Переход на альтернативные источники энергии, в том числе использование энергии солнца – перспективное направление, которое обеспечит Украине энергетическую свободу. У нас уже осуществлен ряд шагов в этом направлении, и опыт польских коллег в этом станет для нас полезным», – отметил председатель ОГА Степан Барна в Жешуве, где проходил Х Форум Европа-Украина.

В рамках форума члены делегации из Тернопольской области ознакомились с работой фотовольтаической станции в Жешуве, основной принцип работы которой заключается в переработке солнечной энергии в электрическую.

«Учитывая выводы экспертов о том, что Тернопольская область почти на 70% может заменить потребление природного газа альтернативными источниками энергии – вопрос один из приоритетных для стратегического развития нашего края, мы движемся вперед в этом направлении», – сказал Барна.

Он добавил, что с целью обеспечения производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии в Подгаецком и Шумском районах разработаны проекты строительства солнечных фотоэлектрических станций. Данные проекты представлены на участие в совместном с Европейским инвестиционным банком проекте «Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины».

Проекты прошли отбор в Минрегионстрое и переданы в Министерство финансов Украины для экспертизы.