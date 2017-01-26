В Европе намерены удвоить мощность ветряных установок к 2020 году

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на промышленную группу WindEurope.

Около 18,2 миллиарда евро ($19,6 миллиарда) было направлено на поддержку проектов ветровой энергетики в Европе в 2016 году, что на 39 процентов больше к предыдущему году, причём более половины инвестиций пришлось на Великобританию.

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"Мы намерены выйти на 25 ГВт совокупной мощности к 2020 году, удвоив сегодняшний уровень",- сказал в заявлении исполнительный директор WindEurope Джайлс Диксон.

Ветряная энергетика считается одним из способов ограничить глобальное потепление, вызванное выбросами углекислого газа в атмосферу, хотя некоторые природоохранные группы говорят, что огромные сооружения могут нанести ущерб морской фауне и флоре.

Стоимость ветряных проектов в Европе планомерно снижается, и сегодня составляет примерно 50 евро за мегаватт-час на крупных тендерах в Дании и Нидерландах.

Низкие цены - ключевое преимущество, если отрасль намерена соревноваться с другими, более традиционными способами выработки энергии.

WindEurope полагает, что требуется больше проектов, рассчитанных на период после 2021 года для большего снижения расходов на энергию.

"Мы должны вводить по меньшей мере по 4 ГВт мощностей в год после 2021 года, если мы намерены продолжать движение по текущей траектории",- сказала WindEurope.

Проекты с мощностью немного выше 3 ГВт, как ожидается, будут реализованы в 2017 году, сообщила организация.