Новогоднюю елку в Бродах используют для отопления коммунального предприятия

Об этом сообщает ZIK.

По словам коммунальщиков, новогоднее дерево пойдет на отопление собственных помещений КП «Броды», а ветки с хвоей забирают бродовчане на корм домашним животным.

По словам коммунальщиков, елки, которые выносят бродовчане из своих домов, частично перерабатывают на щепки.

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Напомним, что огни новогодней елки в Бродах торжественно были зажжены в день св. Николая. На протяжении Новогодне-Рождественских праздников главную площадь города украшала 12-метровая вечнозеленая красавица.