Франция закрывает свою старейшую АЭС

Во вторник Франция сделала большой шаг к закрытию своей старейшей атомной электростанции, это было одним из предвыборных обещаний Франсуа Олланда. Об этом пишет The Local.

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Совет государственной энергокомпании EDF утвердил за закрытие двухреакторной атомной электростанции Fessenheim компенсацию в сумме не менее 400 миллионов евро, рассказал изданию информированный источник.

Закрытие электростанции было согласовано с правительством еще в августе прошлого года, оно является частью плана по сокращению зависимости Франции от атомной энергии.

Электростанция Fessenheim находится в сейсмоактивном регионе на границе с Германией, в 100 километрах к югу от Страсбурга, что не единожды вызывало беспокойство экологов из Франции, Германии и Швейцарии.

В 2014 году из-за наводнения на АЭС пришлось аварийно остановить реактор. После этого Германия потребовала закрытия электростанции.