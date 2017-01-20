В Днепре утилизированные новогодние елки используют для отопления

В Днепре нашли полезное применение елкам, которые выбрасывают горожане. Об этом рассказал заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко, сообщает пресс-служба горсовета.

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Отмечается, что программу по утилизации елок в Днепре опробовали еще в прошлом году. Этой зимой ее запустили на полную мощность. Такой способ гораздо эффективнее, ведь вывозить елки на помойку неудобно – деревья, хоть весят относительно немного, занимают много места в машинах

"Елки перемалывают, и после этого мы развозим их на коммунальные предприятия, которые имеют котельное оборудование и сжигают эти щепки. То есть все эти елки используются для отопления наших коммунальных предприятий", – пояснил Михаил Лысенко.

Сейчас в городе работает 8 бригад с техникой. В этом году дополнительно закупили 6 дробилок, которые способны за считанные секунды превратить хвойные деревья в щепки. Уже в следующем году мэрия планирует приобрести еще ряд спецмашин. Рассматривают также варианты покупки техники, которая будет не только измельчать древесину, но и формировать из нее брикеты.

"Отапливать помещения остатками от елок способны, в частности, котельные коммунальных предприятий «Днепроводоканал», «УРЕА» и «Зеленстрой». Такого топлива предприятиям хватает в среднем на 3 месяца", - добавили в горсовете.