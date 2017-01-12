Канцлер Австрии решил начать в стране "экологическую революцию" в энергетике

В программной речи в среду, 11 января, Керн заявил о намерениях достичь "революционной перестройки энергетических систем", передает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

План Керна предусматривает, в частности, привлечение при благоприятных рамочных условиях около 40 миллиардов евро частных инвестиций, которые должны пойти в "зеленую" энергетику - ветряные, гидро - и гелиоэлектростанции, обновление сетей и развитие энергосбережения.

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Керн признал, что предыдущая государственная политика в этом отношении оказалась неэффективной. Правительство, по его словам, способствовало не лучшим инновациям, а тем, что имели лучших лоббистов.

Глава австрийского правительства, чья каденция завершается в 2018-м, также анонсировал создание нескольких сотен тысяч новых рабочих мест к 2020 году, из них около 40 тысяч - благодаря "озеленению" экономики.

Керн в своем плане также пообещал предоставлять работу мигрантам - в частности из восточноевропейских стран-членов ЕС - только тогда, когда на вакансию не нашлось желающего австрийского нетрудоустроенного.