В Нидерландах поезда полностью перешли на энергию ветра
За час работы ветрогенератора, поезд может преодолеть 200 км.
В Нидерландах Национальная железнодорожная компания заявила о стопроцентном переходе поездов на энергию ветра. Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что переход состоялся на год раньше, чем это планировалось. Контракт был заключен с компанией Eneco. Согласно соглашению, которое было заключено на 10 лет, переход всех поездов на энергию ветра должен был состояться до января 2018 года.
"С 1 января все наши поезда передвигаются на ветряной энергии", - сообщил представитель железнодорожной компании Том Бун.
Читайте такжеШотландия с помощью энергии ветра обеспечила электричеством всю страну
Следовательно, в парке насчитывается 5,5 тысяч поездов, которые курсируют на междугородных маршрутах. Отмечается, что за час работы ветрогенератора, поезд может преодолеть 200 км.
В то же время, в Нидерландах также планируют сократить расходы энергии на 35 процентных пунктов к 2020 году.
Как сообщал УНИАН, строительство первой в Омане эко-мечети близится к завершению.
Мечеть, которая будет полностью работать на "зеленой энергии", позволит сэкономить до 60% потребления электроэнергии по сравнению с другими мечетями.
"Мы завершили 90% работ по созданию проекта. В настоящее время ведется установка солнечных панелей на крыше мечети", - сообщил главный архитектор проекта Бадра Аль-Хадабі. Он также добавил, что здание будет вмещать до 50 молящихся.