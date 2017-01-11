В Нидерландах поезда полностью перешли на энергию ветра

В Нидерландах Национальная железнодорожная компания заявила о стопроцентном переходе поездов на энергию ветра. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что переход состоялся на год раньше, чем это планировалось. Контракт был заключен с компанией Eneco. Согласно соглашению, которое было заключено на 10 лет, переход всех поездов на энергию ветра должен был состояться до января 2018 года.

"С 1 января все наши поезда передвигаются на ветряной энергии", - сообщил представитель железнодорожной компании Том Бун.

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Следовательно, в парке насчитывается 5,5 тысяч поездов, которые курсируют на междугородных маршрутах. Отмечается, что за час работы ветрогенератора, поезд может преодолеть 200 км.

В то же время, в Нидерландах также планируют сократить расходы энергии на 35 процентных пунктов к 2020 году.

Как сообщал УНИАН, строительство первой в Омане эко-мечети близится к завершению.

Мечеть, которая будет полностью работать на "зеленой энергии", позволит сэкономить до 60% потребления электроэнергии по сравнению с другими мечетями.

"Мы завершили 90% работ по созданию проекта. В настоящее время ведется установка солнечных панелей на крыше мечети", - сообщил главный архитектор проекта Бадра Аль-Хадабі. Он также добавил, что здание будет вмещать до 50 молящихся.