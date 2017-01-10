В Омане появится эко-мечеть

Мечеть, которая будет полностью работать на "зеленой энергии", позволит сэкономить до 60% потребления электроэнергии по сравнению с другими мечетями, сообщает The Times of Oman.

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"Мы завершили 90% работ по созданию проекта. В настоящее время ведется установка солнечных панелей на крыше мечети", - сообщил главный архитектор проекта Бадра Аль-Хадаби.

Он также добавил, что здание будет вмещать до 50 молящихся. Сейчас Аль-Хадаби ожидает разрешения властей на строительство мечети. Архитектор надеется, что его проект станет примером для строительства в стране.

Напомним, во Франции построили дорогу из солнечных батарей. Пока что это отрезок пути длиной всего 1 километр и он будет работать в тестовом режиме.