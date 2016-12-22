Во Франции построили дорогу из солнечных батарей

Об этом сообщает "24 канал".

Состоит "солнечный путь" из почти трех тысяч панелей. Вес машин они способны выдерживать благодаря нескольким слоям пластика.

При этом такое шоссе может обеспечить уличным светом городок с населением около 5 тысяч человек в течение целого года.

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Эксперты подсчитали, что миллион километров таких дорог могут обеспечить электроэнергией всю Францию. Строительство экспериментального пути стоило французам 5 миллионов евро. Проект финансировали за государственный счет.