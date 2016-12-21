В Киевском зоопарке установили "солнечное дерево" для подзарядки электронных устройств
12:56, 21 декабря 2016Альтернативная энергетика
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Вместо листьев у металлического "растения" четыре солнечные батареи, а на "стволе" размещены 10 USB-портов.
"Солнечное дерево" в Киевском зоопарке / Фото скриншот с видео
Об этом сообщила пресс-служба столичного зоопарка на своей странице в Facebook.
"В Киевском зоопарке установили первое в столице "солнечное дерево" для подзарядки электронных устройств. На нем есть четыре панели общей мощностью около 400 Вт и 10 USB-выходов", - говорится в сообщении.
Так, вместо листьев у металлического "растения" четыре солнечные батареи, а на "стволе" размещены USB-порты. Одновременно "дерево" может питать 10 устройств.
При этом инициаторы установки конструкции уверены, что именно на территории зоопарка она будет под постоянным присмотром, а поэтому защищена от вандализма.
Как сообщал УНИАН, в апреле этого года в центре Киева установили первую лавочку с солнечной батареей.
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