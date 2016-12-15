В исландском вулкане бурят сверхглубокую скважину в поисках почти неисчерпаемого источника энергии

Отмечается, что к концу года глубина скважины должна составлять 5000 метров, при том, что средняя глубина скважин составляет 2-3 километра, пишет National Geographic.

В частности, до критической отметки остается несколько недель – именно тогда температура базальта в котором бурят скважину, достигнет, по мнению ученых, 500 градусов.

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Такая температура и высокое давление создают на глубине сверхкритические параметры воды, которая залегает под землей: она и не жидкая и не газообразная, а при бурении вырывается на поверхность в виде пара, энергия которого гораздо выше энергии пара, который выходит из чайника.

Ученые уверены, что глубокие скважины дадут возможность меньше бурить, однако получать то же количество энергии.

Напомним, потепление в Арктике происходит вдвое быстрее, чем на остальной планеты. Это приводит к тому, что температура в этом регионе неестественно повышается не только летом, но и осенью и зимой.