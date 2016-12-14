Украинский стартап создаст систему отслеживания энергоэффективности в Дубае

Украинский стартап Ecoisme будет внедрять инновации в Дубае в рамках правительственной пилотной программы, пишет AIN.UA.

В частности, украинцы будут создавать систему отслеживания энергоэффективности.

Ecoisme с сентября по декабрь проходил государственную акселерационном программу Dubai Future Accellerator, цель которой - совершенствовать инновационно эмират.

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Из 30 отобранных компаний Ecoisme стал единственным украинским стартапом в программе, а также одним из первых подписал соглашение о пилотном проекте с представителем Департамента электроэнергии и воды Эмирата Дубай (Dubai Electricity & Water Authority, DEWA).

«DEWA поставил перед нами задачу: сократить расходы электроэнергии жителями, при этом сохранив доход провайдеру. Ecoisme здесь подходит идеально. Мы предлагаем потребителям самим решать сколько они хотят тратить электроэнергии и платить за нее », - сказал соучредитель Александр Дятлов.

По словам Дятлова, с помощью украинского стартапа «DEWA сможет более таргетировано сообщать своих жителей о переплате и энергоэффективности».

Кроме пилотного проекта с DEWA, Ecoisme также ведет переговоры с местными энергоэффективными компаниями.

Кроме того, 5 январе Ecoisme запускает сбор предварительных заказов на свои сенсоры.