CNBM строит самую большую солнечную электростанцию в Европе

Китайская государственная группа корпораций по строительным материалам CNBM построит крупнейшую солнечную электростанцию в Европе, пишет издание Energy Trend.

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Общая сумма контракта, подписанного 22 ноября в Великобритании, составила 200 млн евро.

Это не только первый контракт CNBM в Португалии, но и крупнейшая солнечная электростанция в Европе. После подписания контракта, китайская компания станет крупнейшим поставщиком услуг такого рода в Европе.

Кроме подписания контракта Solara 4 Vaqueiros, китайцы недавно подписали соглашения о стратегическом сотрудничестве с YHG Group, WELink Group и BHS для озеленения городов в Великобритании.

В будущем, Великобритания планирует строить по 5 тыс. «зеленых» зданий каждый год. Для этого будут использованы китайские технологии экологически чистой энергии. CNBM будет также проектировать, строить и обслуживать данный проект.

Напомним, группа корпораций CNBM присутствует на рынке энергетики Украины с 2011 года и является крупнейшим инвестором в возобновляемую энергетику Украины, владеет десятью солнечными станциями общей мощностью 267 МВт. Установленная мощность каждой из станций превышает 10 МВт. Общий объем инвестиций CNBM в экономику Украины уже составил около 1 млрд. долларов. Решение инвестировать принималось с учетом гарантированного зеленого тарифа, который установлен до 2030 года.

В сентябре 2016 года CNBM и Министерство энергетики и угольной промышленности Украины подписали Меморандум о привлечении китайских инвестиций в энергетический сектор Украины, объем инвестиций может составить порядка 2 млрд долларов.

Китайская национальная группа корпораций по строительным материалам CNBM была создана в 1984 году и в настоящее время является одной из крупнейших государственных корпораций КНР. CNBM входит в топ-500 крупнейших компаний мира рейтинга Fortune Global с годовым доходом более чем 31,71 млрд дол. Группа является №1 в мире по производству цемента, гипсокартона и стекловолокна, а также является одним из мировых лидеров по производству оборудования для возобновляемой энергетики - солнечных батарей и ветряных лопастей.